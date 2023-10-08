Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роза Сябитова предсказала расставание Клавы Коки с новым возлюбленным

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что новые отношения Клавы Коки скоро закончатся

close
100%
Из личного архива

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что отношения певицы Клавы Коки и победителя шоу «Сердце Клавы» Александра Поверина скоро закончатся. Ее слова передает РИА Новости.

«Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой «пассажир», который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша — из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится», — считает Сябитова.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы» — Александра Поверина. Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден».

Позднее певица подшутила над хейтерами, которые раскритиковали ее выбор на «Сердце Клавы». В своем Telegram-канале Кока опубликовала видео, на котором пенсионерки из «Отрядов Путина» советуют ей подождать с выбором жениха.

«Теперь ясно, кто пишет протестующие комментарии... И я поняла: все идет от любви!» — подписала она.

Ранее Полина Гагарина »отдала поклонницам» певца Акмаля после критики своего наставничества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий