Роза Сябитова предсказала расставание Клавы Коки с новым возлюбленным

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что отношения певицы Клавы Коки и победителя шоу «Сердце Клавы» Александра Поверина скоро закончатся. Ее слова передает РИА Новости.

«Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой «пассажир», который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша — из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится», — считает Сябитова.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы» — Александра Поверина. Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден».

Позднее певица подшутила над хейтерами, которые раскритиковали ее выбор на «Сердце Клавы». В своем Telegram-канале Кока опубликовала видео, на котором пенсионерки из «Отрядов Путина» советуют ей подождать с выбором жениха.

«Теперь ясно, кто пишет протестующие комментарии... И я поняла: все идет от любви!» — подписала она.

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