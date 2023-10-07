Даню Милохина вызвали на бой и пообещали 1 миллион рублей за попадание

Боец поп-ММА Нарек Симонян в разговоре с news.ru предложил блогеру Дане Милохину выйти с ним на ринг.

«Пусть правила выбирает он, а как он ляжет и насколько быстро, решу уже я. Готов поставить на кон миллион рублей, что он не нанесет ни одного удара по моей голове. Если же он это сделает, я переведу ему миллион в этот же день и покрашусь в розовый цвет», — заверил Симонян.

Он также прокомментировал недавние слова блогера о желании подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова. Симонян назвал слова Милохина «бредятиной» и выразил мнение, что дальше разговоров это дело не пойдет. При этом боец подчеркнул, что если блогер тренируется и хочет попробовать себя в единоборствах, то ему стоит начать с поп-боев в лиге «Наше дело».

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее стало известно, почему Даню Милохина не взяли в армию.