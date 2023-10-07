Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему согласился вернуться в последний сезон сериала

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов в разговоре с kp.ru объяснил, почему согласился сняться в последнем сезоне ситкома.

«Я с радостью согласился, чтобы отдать дань уважения любимому проекту. У меня спросили, как я вижу возвращение своего героя. Я предложил, чтобы он вернулся из храма. Как будто все эти годы он был там. Сейчас у меня как раз большая рыжая борода, длинные волосы, и я похож на батюшку», — рассказал Богданов.

По словам актера, его вариант сценария не утвердили, однако финальный результат показался ему интересным, и Богданов согласился. Артист признался, что зрители увидят его героя Антоху только в последней серии, саму сцену сняли за три дубля, а весь процесс съемок занял около часа.

«Съемки этой сцены проходили в нетипичном для «пацанов» месте — в павильоне, хотя родные локации проекта — это настоящие, существующие места. Но в любом случае я был очень рад вернуться, пусть и ненадолго», — резюмировал Богданов.

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