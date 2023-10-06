Дрейк возьмет перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем

Рэпер Дрейк заявил, что берет перерыв в своей карьере из-за проблем со здоровьем. Его слова передает Daily Mail.

По словам 36-летнего исполнителя, уже много лет он мучается от заболевания желудочно-кишечного тракта. Однако сам диагноз рэпер уточнять не стал.

«В первую очередь мне нужно сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я закрываю ненадолго дверь в студию. Может быть, на год или около того... а может, и немного дольше», — заявил Дрейк.

2 октября Дрейка засняли в стриптиз-клубе, куда музыкант пришел с большим контейнером денег. Звезда появился в клубе Onyx Gentleman's Club в Атланте.

Как подчеркивало тогда Daily Mail, таким образом Дрейк отметил 10-летнюю годовщину со дня, когда он раздал $50 тысяч танцовщицам другого стриптиз-клуба. Однако на этот раз в коробке у музыканта находились $250 тысяч (примерно 24 миллиона рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

В конце сентября сообщалось, что Дрейк на своем концерте в Атланте пообещал пришедшим на шоу фанатам оплатить медовый месяц.

При этом еще в августе рэпер подарил фанатке дорогую сумку — розовую Hermés Birkin — на своем выступлении в Лос-Анджелесе. Он вынес сумочку на сцену и выбрал из толпы посетительницу, которая получит аксессуар.

Ранее на Кристину Орбакайте подали в суд из-за отмены ее концерта в Южно-Сахалинске.