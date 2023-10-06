Автор хита «К черту любовь» обвинил Светлану Лободу в мошенничестве

Автор песен Олег Влади заявил, что не подписывал договор о предоставлении прав на хит «К черту любовь» Светлане Лободе. Его слова передает Shot.

Мужчина признался, что команда Лободы по его запросу предоставила ему контракт на украинском языке с его подписью. Хотя, отмечает Влади, он не подписывал этот документ.

«Согласно договору, я Лободе передал чуть ли не право на анонимность! Чего не было и быть не могло, разумеется. За всю свою более чем 15-летнюю творческую карьеру я не сталкивался с таким вопиющим хамством и фактически преступным поведением», — заявил автор.

Влади подчеркнул, что подал в суд на артистку, так как не смог договориться в досудебном порядке с ее командой.

«Вести конструктивный диалог менеджерам Светланы удается хуже, чем подделывать документы...» — подытожил мужчина.

Недавно сообщалось, что Лобода проиграла суд за песню «К черту любовь». Иск против исполнительницы подал 27 января Олег Влади. Мужчина требовал, чтобы ему выплатили 500 тысяч рублей компенсации.

При этом Влади обращался в суд еще в прошлом году с требованием удалить запись одного из концертов Лободы с одной из платформ в интернете. Тогда ответчиками должны были выступать сама Лобода и представители сайта, однако автору порекомендовали обратиться в другую инстанцию.

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