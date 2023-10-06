Назван диагноз госпитализированного в Ташкенте Кевина Спейси

Врачи в Узбекистане предполагали, что у актера Кевина Спейси случился инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По итогу звезде «Карточного домика» диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию — хроническую недостаточность мозгового кровообращения, и остеохондроз.

Актеру в Ташкенте провели ЭКГ, сделали МРТ, а также взяли анализ крови. Выяснилось, что у Спейси повышен уровень кортизола и холестерина.

В среду, 4 октября, американского актера Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане. Актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября. Уточняется, что у Спейси на несколько секунд «полностью онемела левая рука».

Позднее стало известно, что Спейси покинул больницу всего через 48 часов после того, как его госпитализировали. 64-летний Кевин Спейси опасался, что у него случился сердечный приступ, но после проведения ряда обследований врачи дали добро на его выписку.

Накануне его засняли уже в Лондоне, когда он вышел на публику в бейсболке с принтом «Вне офиса».

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