Люся Чеботина блистала на премии в украшениях за 5 млн рублей

Певица Люся Чеботина вышла на премию «ЖАРА MEDIA AWARDS 2023» в украшениях за пять миллионов рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артистки.

Исполнительница появилась на мероприятии в ювелирных изделиях от российского дизайнера Яны Расковаловой.

Звезда также забрала главную награду премии «Певица года». Во время своего выступления певица вышла на сцену в пуантах и станцевала балет, которым занималась в детском возрасте.

В начале сентября певица Клава Кока призналась, что сожалеет о закончившейся дружбе с Чеботиной из-за неуместной шутки.

«Мы с Люськой всегда болтали, угорали, любили поржать и если шутили, то реально не церемонились, но, видимо, были какие-то темы, которые для нее были табу. Но в моменте этих шуток она смеялась», — уточнила Кока.

Она заверила, что не уводила у подруги парня и что между ними не произошло ничего особенного. Кока считает, что Чеботину задели ее слова на интервью, когда певица заявила, что не дружит с девушками. По словам Коки, Чеботина считала их очень близкими подругами. Сейчас исполнительнице жаль, что их пути с бывшей подругой разошлись. Тем не менее она желает Чеботиной успеха и процветания.

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