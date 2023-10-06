Киркоров боялся, что не сможет построить отношения после 10-летнего брака

Эстрадный артист Филипп Киркоров признался в беседе с блогером и певцом Эльдаром Джараховым, что не думал вступать в новые отношения после 10-летнего брака. Полный выпуск подкаста с Киркоровым опубликован на «ВК».

«Мне казалось, что это вообще не про меня, категорически! Но тем не менее, это произошло. И на старуху бывает проруха, никогда не зарекайся. Я не ожидал, что это в моей жизни произойдет. Где-то уже год», — заявил исполнитель.

По словам Киркорова, он не ожидал прежде всего от себя, что сможет быть в отношениях на протяжении года.

«Для меня это просто какой-то космический срок! Столько было на один раз! Посмотрим, на все божий промысел. Но сегодня это кайф!» — отметил певец.

Недавно Киркорова заметили на публике со «следами бурной ночи». Исполнитель вышел в свет с гематомой на шее. Гости мероприятия назвали след засосом, однако сам артист не стал раскрывать причину его появления.

На днях Любовь Успенская призналась, получала предложение руки и сердца от Киркорова.

Ранее певица Слава заговорила о желании вернуться в СССР из-за шоу Малахова.