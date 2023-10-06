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У Николая Дроздова обнаружили рак

Shot: у телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

У телеведущего и зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, врачи выявили злокачественную опухоль при обследовании Дроздова. Как отмечает издание, в последнее время состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось.

Дроздов обратился в больницу, где у него нашли новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома — злокачественная опухоль. Ситуация осложняется гипертонической болезнью сердца.

Как отмечает источник, врачи собираются назначить Дроздову курс химиотерапии.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

30 августа Дроздов рассказал, что ему провели операцию. По словам телеведущего, хирургическое вмешательство прошло успешно, но без наркоза — он отказался.

Дроздов объяснил, что в его возрасте очень опасен наркоз. Ему сделали обезболивающее, а затем шесть уколов в кишку. Зоолог признался, что все чувствовал, однако перед операцией не переживал. На тот момент звезда чувствовал себя хорошо.

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