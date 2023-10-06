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Самойлова пожаловалась на работу стилиста: «Рыдаю»

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что рыдает из-за неудавшейся прически

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samoylovaaoxanaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и модель Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на неудачную работу стилиста.

Самойлова высказалась матом о том, как ее накрасили и сделали укладку. Она считает, что стилист, который занимался этим, сделал работу плохо. Звезде пришлось переделывать прическу и макияж самостоятельно.

«Я сижу рыдаю», — заявила модель.

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Блогерша и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

В сентябре Джиган перестал появляться в социальных сетях жены. Некоторые поклонники побеспокоились, что в семье произошел разлад, однако рэпер опроверг это. Артист сообщил, что заразился гриппом или коронавирусом. Музыкант уверил, что в целом у него «все супер».

В марте появился слух о ссоре Джигана и Самойловой. Поклонники заподозрили ссору в семье после того, как музыкант перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены.

В апреле Самойлова подтвердила, что поссорилась с супругом. Она отметила, что у Джигана есть шанс вернуться в семью. В том же месяце звезды объявили о воссоединении.

Ранее Буланова рассказала о гонораре за трибьют-концерт Шатунова.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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