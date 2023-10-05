Отец Ивана Урганта о «кэнселинге» сына: «Читайте Гоголя, там все написано»

Отец Ивана Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Об этом Ургант-старший заявил RTVI.

«И на всякий случай чиновники на местах, как всегда, на всякий случай не дают ему выступать нигде: ну а вдруг, а вдруг Москва что-то такое скажет, или что-то такое в этом увидит… Читайте Гоголя «Ревизор», там все написано», — заявил актер.

По словам Урганта, в программе его сына никто не призывал к критике армии России или правительства РФ. При этом артист отметил, что в «Вечернем Урганте» было много намеков и юмора, на шоу процветала свобода и легкость.

Актер также подчеркнул, что Иван Ургант «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров своего сына мерзавцами, доносчиками и подлецами.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине.

В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

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