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Буланова рассказала о гонораре за трибьют-концерт Шатунова

Певица Буланова призналась, не получит гонорар за трибьют-концерт Шатунова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова призналась, что не получит гонорар за участие в трибьют-концерте памяти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Ее слова передает News.ru.

«И другие артисты тоже, насколько я знаю. Если будет какой-то сбор средств для его семьи и мы сможем помочь, не понимаю, что в этом плохого», — поделилась артистка.

Исполнительница добавила, что готова участвовать в мероприятии, несмотря на заявления и проклятия от продюсера Андрея Разина.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» пойдет 17 октября в Crocus City Hall. На нем популярные артисты исполнят хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май». Также мероприятие посетят друзья и близкие музыканта, которые поделятся историями из его жизни.

Ранее актер Анатолий Белый пожаловался на злорадство российских звезд после отмены спектакля в Париже.

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