Киркоров сделал предложение Успенской, а через неделю женился на Пугачевой

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, что артист Филипп Киркоров предлагал ей выйти за него замуж.

«Это уже будет слишком, если я расскажу… Про то, что он [Киркоров] делал мне предложение в Америке. А я была замужем, у меня ребенок... Мне было просто смешно», — вспомнила исполнительница.

По словам Успенской, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

Артистка также считает, что поп-певец все время на нее наговаривает в публичном пространстве и пытается ее как-либо зацепить. Она добавила, что за последние годы Киркоров сильно изменился и «ведет себя недостойно».

«Мне стыдно за него. Неужели он не думает, что у него есть дети, которые видят, как он приходит на программы и показывает свою задницу. Пусть откроет еще передницу. Это недостойно!» — считает Успенская.

Певица назвала Киркорова женоненавистников и человеком, который «всю жизнь играет и врет».

«Он — фейк. Я его знаю столько лет», — подытожила артистка.

Ранее сообщалось, что певица Катя Семенова наладила отношения с изменившим ей мужем-юмористом.