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Обвиняемого по делу Тупака Шакура держат отдельно от других заключенных

Обвиняемый по делу Шакура сидит в одиночной камере из-за опасений за жизнь

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Ralph Dominguez/Global Look Press

Подозреваемого по делу Тупака Шакура Дуэйна «Кеффа Ди» Дэвиса держат в одиночной камере из-за опасений за жизнь заключенного. Об этом сообщает The New York Post.

«Они [надзиратели] не хотят, чтобы с ним кто-то общался… Очевидно, опасаются за его жизнь. Он под охраной, а другим заключенным запрещено приближаться к месту его содержания», — передает слова источника издание.

4 сентября в Лас-Вегасе состоялось первое слушание в суде, куда Дэвис вошел в темно-синей тюремной робе. Он заявил, что нашел себе адвоката, поэтому следующее заседание будет продолжено уже с защитником.

После суда окружной прокурор округа Кларк Стив Вольфсон сообщил, что Дэвис останется в тюрьме до следующего заседания.

«Доказательства очевидны, и презумпция того, что его признают виновным, велика. Это позволит ему попросить об освобождении под залог», — отметил прокурор.

Рэпера Тупака Шакура не стало в 1996 году. С тех пор полиция расследовала дело музыканта, обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что иллюстратора к «Монологам вагины» объявили в розыск.

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