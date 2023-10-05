На Кристину Орбакайте подали в суд из-за отмены ее концерта в Южно-Сахалинске

Предприниматель Николай Жданов обратился в суд из-за отмены концерта Кристины Орбакайте в Южно-Сахалинске и потребовал взыскать с певицы 321 тысячу рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, Орбакайте должна была выступить в Южно-Сахалинске за 898 тысяч рублей еще в ноябре 2022 года. Однако из-за слухов об отъезде певицы за границу фанаты начали сдавать билеты, поэтому концерт пришлось отменить. Жданов потребовал с Орбакайте 321 тысячу рублей аванса, однако сторона звезды отказалась платить, сославшись на то, что концерт отменил сам организатор.

Накануне бизнесмен из Балаково Анатолий Рыськов подал в суд на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте из-за пирса на даче. Рыськов просит суд обязать певиц снести пирс на их дачном участке в Солнечногорске. По его словам, пирс ограничивает доступ к береговой полосе местного водоема. Также в деле участвует комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Первое заседание назначено на 31 октября.

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