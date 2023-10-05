Наталья Штурм согласилась общаться с фанатами на любые темы, если ей за это заплатят

Певица Наталья Штурм в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что готова общаться с фанатами на любые темы, если ей за это заплатят.

«Я поговорю о ваших девушках, о том, что вас бросили, о том, что вас родители не понимают. Я могу говорить о чем угодно, но мое время стоит денег, а я его тратить просто так не хочу. Когда я вижу, что это порожняк — у меня сразу падает настроение и даже нет желания продолжать беседу», — пожаловалась Штурм.

Артистка отметила, что ей часто пишут поклонники с предложением поехать «в любую точку мира», однако в итоге соглашаются только на Турцию или Египет. Однако Штурм заверила, что не согласна проводить время с фанатами на бюджетных курортах. Певица похвасталась, что молодой поклонник недавно сделал ей предложение, однако она не стала его принимать.

«Один мне сделал предложение пожениться. Я в шоке — у нас разница 31 год. Я ему говорю: «Что я маме твоей скажу?». Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», — резюмировала Наталья Штурм.

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