Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наталья Штурм согласилась общаться с фанатами на любые темы, если ей за это заплатят

Певица Наталья Штурм призналась, что не хочет общаться с поклонниками бесплатно

close
100%
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что готова общаться с фанатами на любые темы, если ей за это заплатят.

«Я поговорю о ваших девушках, о том, что вас бросили, о том, что вас родители не понимают. Я могу говорить о чем угодно, но мое время стоит денег, а я его тратить просто так не хочу. Когда я вижу, что это порожняк — у меня сразу падает настроение и даже нет желания продолжать беседу», — пожаловалась Штурм.

Артистка отметила, что ей часто пишут поклонники с предложением поехать «в любую точку мира», однако в итоге соглашаются только на Турцию или Египет. Однако Штурм заверила, что не согласна проводить время с фанатами на бюджетных курортах. Певица похвасталась, что молодой поклонник недавно сделал ей предложение, однако она не стала его принимать.

«Один мне сделал предложение пожениться. Я в шоке — у нас разница 31 год. Я ему говорю: «Что я маме твоей скажу?». Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», — резюмировала Наталья Штурм.

Ранее Любовь Успенская вступилась за «изуродованную Хайдаровым» Ирину Дубцову.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий