Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Клава Кока пожаловалась на токсичность фанатов после конца реалити-шоу

Певица Клава Кока расстроилась из-за хейтеров, которые обвинили ее в неискренности

close
100%
Кадр из шоу «Сердце Клавы»

Певица Клава Кока в своем Telegram-канале пожаловалась на токсичность фанатов, которые пишут негативные комментарии после конца шоу «Сердце Клавы».

«Делаешь проект на всю страну, открывая нараспашку свое сердце. Показывая себя настоящую, показывая свою семью, близких; демонстрируя свои ценности и мысли. Без капли притворства, впускаешь миллионы людей в свою душу, чтобы заставить поверить в любовь», — заявила Кока.

Она посетовала, что многие поклонники осудили ее за неискренность, хотя сама Кока заверила, что нашла на шоу единственное, что искала в своей жизни. Звезда подчеркнула, что не откажется от своего выбора несмотря на все негативные комментарии.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы» — Александра Поверина. Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден». Артистка добавила, что ожидала найти любовь на проекте, так как изначально относилась к нему серьезно.

Ранее Федор Бондарчук рассказал, почему пользовался нашатырем на съемках «Повелителя ветра».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий