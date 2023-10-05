Клава Кока пожаловалась на токсичность фанатов после конца реалити-шоу

Певица Клава Кока в своем Telegram-канале пожаловалась на токсичность фанатов, которые пишут негативные комментарии после конца шоу «Сердце Клавы».

«Делаешь проект на всю страну, открывая нараспашку свое сердце. Показывая себя настоящую, показывая свою семью, близких; демонстрируя свои ценности и мысли. Без капли притворства, впускаешь миллионы людей в свою душу, чтобы заставить поверить в любовь», — заявила Кока.

Она посетовала, что многие поклонники осудили ее за неискренность, хотя сама Кока заверила, что нашла на шоу единственное, что искала в своей жизни. Звезда подчеркнула, что не откажется от своего выбора несмотря на все негативные комментарии.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на шоу «Сердце Клавы» — Александра Поверина. Исполнительница отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца, поэтому «испытательный срок пройден». Артистка добавила, что ожидала найти любовь на проекте, так как изначально относилась к нему серьезно.

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