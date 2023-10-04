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Певица Катя Семенова наладила отношения с изменившим ей мужем-юмористом

Певица Катя Семенова простила бывшего мужа, который изменял ей в браке

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Первый канал

Певица Катя Семенова в беседе с mk.ru призналась, что исправила отношения с бывшим мужем-юмористом Михаилом Церишенко, который изменял ей в браке.

«Это правда, мы помирились. Мы не совсем съехались, но мы очень дружим, да. Мы – взрослые, пожилые люди. Какие могут быть ухаживания? Просто мы стали очень хорошими друзьями. Замуж я не собираюсь. Пусть все идет своим чередом», — сказала Семенова.

Михаил Церишенко и Катя Семенова состояли в браке 25 лет, но в 2017 году певица сообщила о разводе, так как не могла перенести предательство супруга. В 2018 году юморист высказался о разрыве. По его словам, за отношения пара боролась почти год.

«Разумеется, я жалею о произошедшем. Я стал воспринимать ее заботу, ее любовь, как должное. Катя ведь всегда была рядом, сидела дома, ждала меня. Когда я возвращался ночью со съемок, она всегда хотела меня накормить», — говорил Церишенко.

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