Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анастасия Макеева заступилась за толкнувшую ее на премьере фильма Дружинину

Актриса Макеева объяснила поступок Светланы Дружининой ее сконцентрированностью

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Макеева, которую оттолкнула 87-летняя режиссер Светлана Дружинина на светской премьере, в разговоре с The Voice впервые высказалась об инциденте.

«Человеку – 87. Она дико волновалась. Когда мы представляли кино за кулисами, она назначила меня ответственной за выпуск артистов на сцену. Я лично видела, как Светлана Сергеевна несколько раз прочитала молитву и перекрестилась. Она очень-очень трепетно относится к тому, как примут ее кино, потому что для нее это очень важно», — пояснила Макеева.

По словам артистки, режиссер приехала на премьеру «Гардемаринов 1787» «дико возбужденной». Она признала, что людям со стороны могло показаться, будто Дружинина ее оттолкнула. Однако, по словам Макеевой, режиссер скорее не была готова кого-либо приветствовать, так как была сосредоточена на вопросах журналистов.

«Плюс она достаточно эксцентричная личность. Совсем не бытовой человек, скажем так. Если и делает в моменте что-то, не придает этому большое значение. У нее широкие жесты во всем», — подчеркнула Макеева.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, почему бросил режиссуру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий