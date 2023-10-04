Анастасия Макеева заступилась за толкнувшую ее на премьере фильма Дружинину

Актриса Анастасия Макеева, которую оттолкнула 87-летняя режиссер Светлана Дружинина на светской премьере, в разговоре с The Voice впервые высказалась об инциденте.

«Человеку – 87. Она дико волновалась. Когда мы представляли кино за кулисами, она назначила меня ответственной за выпуск артистов на сцену. Я лично видела, как Светлана Сергеевна несколько раз прочитала молитву и перекрестилась. Она очень-очень трепетно относится к тому, как примут ее кино, потому что для нее это очень важно», — пояснила Макеева.

По словам артистки, режиссер приехала на премьеру «Гардемаринов 1787» «дико возбужденной». Она признала, что людям со стороны могло показаться, будто Дружинина ее оттолкнула. Однако, по словам Макеевой, режиссер скорее не была готова кого-либо приветствовать, так как была сосредоточена на вопросах журналистов.

«Плюс она достаточно эксцентричная личность. Совсем не бытовой человек, скажем так. Если и делает в моменте что-то, не придает этому большое значение. У нее широкие жесты во всем», — подчеркнула Макеева.

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