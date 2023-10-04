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Иван Охлобыстин объяснил, почему бросил режиссуру

Актер Иван Охлобыстин признал себя плохим режиссером

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Пресс-служба ТНТ

Актер Иван Охлобыстин в интервью kp.ru признался, что бросил режиссуру, так как считал себя плохим режиссером.

«Поступил во ВГИК, снял первое кино. Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь», — подчеркнул Охлобыстин.

Артист также вспомнил, что впервые сыграл роль в фильме случайно. Охлобыстину тогда было 13 лет, он отдыхал возле киностудии имени Горького. К нему подошла женщина и предложила сыграть роль, замотивировав тем, что ему не придется ходить в школу несколько месяцев. Охлобыстину заплатили 20 рублей за роль хулигана в фильме «Обещаю быть».

Ранее Анатолий Белый заявил, что его спектакль в Париже перенесут на весну.

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