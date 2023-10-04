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Создатель «Быка» с Юрой Борисовым снимет криминальную драму с Агнией Дитковските

Начались съемки криминальной комедии «На автомате» с Агнией Дитковските

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Кинопоиск

Начались съемки криминальной комедии «На автомате» с актрисой Агнией Дитковските и артистом Николаем Шрайбером. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Первый съемочный день проходил на карьере рядом с озером Тинаки в Наримановском районе Астраханской области.

По сюжету в провинциальном городе Неясный братья Рома (Вячеслав Копейкин) и Женя (Денис Косиков) случайно находят дорогой товар в заброшенном гараже. Стремление молодых людей срубить по-быстрому денег запускает череду событий, которые изменят жизнь городка и его героев.

Режиссером «На автомате» выступил создатель криминальной драмы «Бык» с Юрой Борисовым и обладатель главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Борис Акопов. Постановщик назвал предстоящий проект настоящим экспериментом для себя, так как до этого он не снимал сериалы.

«Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре — криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя», — подчеркнул он.

Съемки продлятся до конца ноября. Премьера запланирована на 2024 год.

Ранее Иван Ургант пообещал ответить на доносы в выступлении с Познером.

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