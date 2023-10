Филипп Киркоров вспомнил, что у Лазарева украли победу на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров похвалил своего коллегу Сергея Лазарева во время шоу артиста «Я не боюсь!» в Москве. Его слова передает kp.ru.

Он заявил, что гордится певцом за победу в шоу «Маска», а также напомнил о выступлениях Лазарева на песенном конкурсе «Евровидение».

«Первый раз у нас украли победу на «Евровидении» и все это знают. Победителем тогда был ты. Вся Европа проголосовала за тебя, за нашу песню. Но ты нашел в себе силы и еще раз повторил успех. Но снова было что-то не то, вы сами знаете, в какое непростое время мы живем», — вспомнил Киркоров.

Сергей Лазарев участвовал в «Евровидении» в 2016-м и в 2018 году. В первый раз артист занял третье место с песней «You are the only one», при этом участник от России стал лидером по результатам голосования телезрителей. Во второй раз Лазарев снова получил бронзу, выступив с песней «Scream».

В четвертом сезоне «Маски» победителями стали сразу два артиста: Сергей Лазарев в костюме Скорпиона и Дима Билан в образе Мамонтенка. Решение присудить победу двоим участникам принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

