Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров вспомнил, что у Лазарева украли победу на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров признался, что гордится Лазаревым из-за «Евровидения»

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров похвалил своего коллегу Сергея Лазарева во время шоу артиста «Я не боюсь!» в Москве. Его слова передает kp.ru.

Он заявил, что гордится певцом за победу в шоу «Маска», а также напомнил о выступлениях Лазарева на песенном конкурсе «Евровидение».

«Первый раз у нас украли победу на «Евровидении» и все это знают. Победителем тогда был ты. Вся Европа проголосовала за тебя, за нашу песню. Но ты нашел в себе силы и еще раз повторил успех. Но снова было что-то не то, вы сами знаете, в какое непростое время мы живем», — вспомнил Киркоров.

Сергей Лазарев участвовал в «Евровидении» в 2016-м и в 2018 году. В первый раз артист занял третье место с песней «You are the only one», при этом участник от России стал лидером по результатам голосования телезрителей. Во второй раз Лазарев снова получил бронзу, выступив с песней «Scream».

В четвертом сезоне «Маски» победителями стали сразу два артиста: Сергей Лазарев в костюме Скорпиона и Дима Билан в образе Мамонтенка. Решение присудить победу двоим участникам принял председатель жюри Филипп Киркоров после того, как голоса судейской коллегии разделились поровну.

Ранее сообщалось, что Билан и Лепс не смогут принять участие в концерте памяти Шатунова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий