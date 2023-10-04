Стало известно, почему Даню Милохина не взяли в армию

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев признался, что сотрудники военкомата приходили к ним домой, однако вскоре ушли, не обнаружив тиктокера на месте. Его слова передает «Пятый канал».

«Пришли, взяли объяснения, где он находится. Мы также, как и вам, сказали, что находится в Дубае. Вот и все. Больше никто не приходил», — подчеркнул Тюленев.

На днях приемный отец говорил, что в последний раз сотрудники военкомата навещали его в середине октября.

3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. По данным источника, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была якобы направлена повестка в армию.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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