Группа «Ария» отменила концерт в Ставрополе в день выступления

Участники группы «Ария» сообщили во «Вконтакте», что перенесли концерт «Гость из Царства Теней» в Ставрополе.

Выступление должно было состояться 3 октября Ставропольском Дворце культуры и спорта. Музыканты объяснили, что концерт отменен по независящим от них причинам.

«В данный момент мы никак не можем повлиять на ситуацию, это произошло не по нашей вине. Организаторы не отчаиваются и пытаются найти новую дату проведения концерта», — заявили артисты.

Представители «Арии» попросили поклонников сохранить билеты, так как они будут действительны. В ближайшее время музыканты поделятся информацией о мероприятии.

Некоторые фанаты возмутились тому, что «Ария» сообщила о переносе очень поздно — в день выступления, другие выразили свое разочарование из-за отмены мероприятия.

«Просто не описать словами, как мы расстроены. В первый раз в жизни купили билеты на концерт, хотели, чтобы «Ария» была первой в списке наших походов. И такая подлянка. За месяц планировали планы, готовились… Разочарование не выразить никакими словами», — написала одна из поклонниц.

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