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Ольга Бузова назвала свои «красные флаги» у мужчин

Певица Бузова заявила, что ее отталкивают мужчины с неприятным запахом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что ее отталкивают неопрятные мужчины.

Бузова назвала грязь под ногтями и неприятный запах своими «красными флагами» у мужчин. Телеведущая уверена, что первое впечатление очень важно. По ее мнению, люди все понимают о человеке в первые пять секунд.

«Очень все быстро происходит. Это и есть интуиция. И я влюбляюсь с первого взгляда. Вот так у меня получается», — поделилась звезда.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее Бузова вспомнила, как бедствовала в отношениях с бандитом.

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