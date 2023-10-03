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Приемный отец Милохина ответил на слухи о призыве блогера в армию: «Успокойтесь»

Приемный отец Дани Милохина Тюленев опроверг призыв блогера в армию

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Пресс-служба Premier

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев опроверг в беседе с kp.ru, что блогера призвали в армию.

Тюленев заявил, что к нему и приемному сыну никто не приходил. Он объяснил, что последний раз его навещали в середине сентября. Тогда к звезде приезжали трое участковых, но дома не застали. На тот момент тиктокер уже улетел в Дубай. Приемный отец блогера опроверг, что сотрудники военкомата Анапы навещали семью в октябре.

«Успокойтесь, вчера никто ни за кем не приходил», — уверил Тюленев.

3 октября Telegram-канал Mash заявил, что Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. По данным источника, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была якобы направлена повестка в армию.

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Даня Милохин оправдался за гимн Украины.

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