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Сергей Зверев раскрыл секрет молодости Пугачевой

Шоумен Сергей Зверев заявил, что Пугачева не стареет из-за отсутствия зависти

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и стилист Сергей Зверев заявил в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева сохраняет молодость из-за отсутствия зависти.

Зверев уверил, что Пугачева никогда никому не завидует. Он считает это очень важным фактором в сохранении красоты. По его мнению, женщина быстро стареет, когда завидует другой. Он считает, что у подобных дам появляются второй подборок и «гусиные лапки».

«У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте — красотка. Еще нельзя «чур-чурить» (заниматься магией). Алла никогда этого не делала. Поэтому и выглядит шикарно», — заключил шоумен.

В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) улетела из России в Израиль.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

В августе 2023 года стилист Джордж Ровалс заявил, что поддерживает связь с Пугачевой. По его мнению, Примадонна обязательно вернется в России и поквитается с теми, кто ее критикует.

Ранее Галкин ответил на очередную отмену концертов в Казахстане.

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