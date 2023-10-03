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Бузова вспомнила, как бедствовала в отношениях с бандитом

Певица Ольга Бузова заявила, что бывший возлюбленный-бандит жил на ее стипендию

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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG, что находилась в тяжелой финансовой ситуации в отношениях с бывшим возлюбленным-бандитом.

Бузова рассказала, что она и экс-партнер жили на съемной квартире на ее стипендию. Звезда получала 2500 рублей в месяц. По словам артистки, иногда ее сестра Анна привозила продукты, так как нечего было есть.

«Поэтому для меня никогда финансы не стояли во главе стола. Дело даже в другом. Самое главное, чтобы мужчина был востребован. Потому что, если мужчина нереализован, мужчина начинает зачем-то со мной конкурировать, со мной спорить, меня обрубать. Мой полет. Мои крылья срезать вместо того, чтобы просто любить. Это же так просто!» — заявила звезда.

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 года. В 2016-м они развелись. После разрыва артистка и спортсмен периодически публично выясняют отношения.

В октябре 2023 года Бузова похвасталась тем, что визуализировала своего будущего мужа в новом клипе на песню «Позови».

Ранее Бузова лишилась кинодевственности.

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