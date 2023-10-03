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Ольга Бузова высказалась о четвертой беременности Костенко после перепалок с Тарасовым

Певица Ольга Бузова порадовалась за бывшего мужа на фоне беременности Костенко

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова в интервью Telegram-каналу Super призналась, что рада за бывшего мужа Дмитрия Тарасова, который ждет четвертого ребенка от жены Анастасии Костенко.

«Я очень рада, мой бывший супруг мечтал о большой семье, и вот она у него есть», — сказала Бузова.

Последним бойфрендом Ольги Бузовой был блогер Дава. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Блогер опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.

Дмитрий Тарасов женат на Анастасии Костенко с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. Недавно звездная пара сообщила, что ждет четвертого ребенка.

Ранее Ольга Бузова описала своего будущего мужа.

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