Ольга Бузова высказалась о четвертой беременности Костенко после перепалок с Тарасовым

Певица Ольга Бузова в интервью Telegram-каналу Super призналась, что рада за бывшего мужа Дмитрия Тарасова, который ждет четвертого ребенка от жены Анастасии Костенко.

«Я очень рада, мой бывший супруг мечтал о большой семье, и вот она у него есть», — сказала Бузова.

Последним бойфрендом Ольги Бузовой был блогер Дава. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Блогер опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.

Дмитрий Тарасов женат на Анастасии Костенко с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. Недавно звездная пара сообщила, что ждет четвертого ребенка.

Ранее Ольга Бузова описала своего будущего мужа.