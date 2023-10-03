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Оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет от рака груди

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Patricia Janečková/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По информации издания Novinky.cz, словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась в возрасте 25 лет. Как отмечается, артистка ушла из жизни в понедельник. В начале прошлого года ей был поставлен диагноз рак груди.

Патриция Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье и большую часть своей жизни прожила в чешском городе Острава. Она начала заниматься пением с детства и окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека.

В 2010 году она стала победительницей шоу талантов Talentmania, а в 2014 году стала самой молодой участницей, получившей премию на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

Как отмечает Novinky, Патриция Янечкова не скрывала своего заболевания и временно прекратила выступления после постановки диагноза. В этом году она вышла замуж за актера Властимила Бурду.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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