Режиссер Вуди Аллен заявил, что никогда не был частью Голливуда

Создатель «Энни Холл» Вуди Аллен признался, что фильм «Великая ирония» станет для него последним, поскольку он устал искать финансирование для своих проектов. Его слова передает ТАСС.

»Голливуд никогда от меня не отворачивался, поскольку я никогда не был его частью. Я всегда сам собирал средства на съемки своих фильмов, однако в последнее время делать это стало труднее», — заявил постановщик.

Режиссер подчеркнул, что не беспокоится о том, как отразятся обвинения в его адрес о домогательствах к падчерице на его наследии. Ему неважно, каким его запомнят.

«Надеюсь, что меня не запомнят вовсе. Для Шекспира ведь не имеет значения, как именно мы его помним», — отметил Аллен.

В начале сентября режиссер высказался о собственной «отмене». Он также отказался отвечать на вопрос об обвинениях приемной дочери Дилан Фэрроу в домогательствах с его стороны, ставших причиной «кэнселинга» кинематографиста в СМИ и отказа от работы с ним дистрибьюторов в США. Аллен напомнил, что эти обвинения уже были расследованы и суда не последовало.

Ранее актриса Катерина Шпица пожаловалась на школьную систему образования.