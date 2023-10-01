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Анастасия Костенко объяснила, почему ее раздражают вопросы о поле будущего ребенка

Модель Костенко назвала деликатным вопрос о поле своего будущего ребенка

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что не любит, когда ее спрашивают о поле ее будущего ребенка.

«Кто у вас» — один из нелюбимых мной вопросов. Потому что в этот момент ты еще можешь не знать кто. От некоторых следует странная реакция: «Ну еще раз сходите»; «Ты не расстроилась?» «Ой, папа, наверное, рад»; «Судьба у вас такая»; «Может, это еще не точно», — пожаловалась Костенко.

Она назвала эту тему крайне деликатной и выразила мнение, что нужно входить в достаточно близкий круг общения, чтобы первым спрашивать роженицу насчет пола будущего ребенка. Костенко призналась, что она сама пока не знает пол, так как они не устраивали гендер-пати.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. Недавно звездная пара сообщила, что ждет четвертого ребенка.

Ранее Анастасия Костенко объяснила, почему скрывала четвертую беременность.

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