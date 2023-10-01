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Боня показала первую реакцию дочери на лицо после пластики

Блогер Боня показала снимок с лицом дочери, которая увидела мать после пластики

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victoribonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншот первой реакции дочери Анджелины на ее лицо после пластической операции.

«А это реакция дочки, которая увидела меня пять недель после», — написала Боня.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

27 сентября Telegram-канал Shot заявил, что Министерство внутренних дел России начало проверку Бони по статье о мошенничестве. По данным издания, подписчик Бони написал заявление в полицию на блогершу. Он вступил в платный Telegram-канал звезды, чтобы посмотреть ее преображение после операции. Несмотря на обещания, телеведущая не показала лица.

Модель семь лет состояла в отношениях с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Боня после трех месяцев романа призналась Алексу, что хочет детей. В 2012 году у пары родилась дочь, которую они назвали Анджелина-Летиция.

Ранее Валерия Ланская отменила свадьбу с балетмейстером Голосным.

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