Катерина Шпица пожаловалась на школьную систему образования

Актриса Катерина Шпица призналась в беседе с teleprogramma.pro, что раздражается из-за уроков сына Германа.

Шпица отметила, что пытается побороть это раздражение в себе, однако пока не получается. У артистки нет уверенности, в том, что прообраз школьной системы — правильный. Звезде очень не нравится современное школьное образование, так как детям приходится делать очень много заданий дома.

«А жить им когда?! Учителя замучены бюрократией. О каком священном учительстве может идти речь? Очень точно однажды сказал Шалва Амонашвили, основоположник системы гуманной педагогики, — учителя исчезают, школы заполняют предметники», — отметила актриса.

По словам Шпицы, она начала ощущать контраст между младшей и средней школой, как только ее сын перешел в пятый класс. Артистка не понимает, где дети должны брать время на творчество, чтение и «кружки для души» при таком большой объеме домашнего задания.

«Школьная успеваемость для меня — неочевидное мерило интеллекта. Кроме того, я вижу его (сына) сопротивление — он в принципе несистемный человек, при этом одаренный», — рассказала звезда.

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