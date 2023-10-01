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Виктор Дробыш покинул продюсерскую компанию на фоне бана от налоговой

Mash: продюсер Дробыш вышел из числа соучредителей компании «Формула звезды»

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Алексей Куденко/РИА Новости

Музыкант и продюсер Виктор Дробыш покинул пост соучредителя продюсерской компании «Формула звезды». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Компания занималась съемками онлайн-школы шоу-бизнеса на канале МУЗ-ТВ. По данным издания, возможной причиной ухода продюсера стали убытки конторы в четыре миллиона рублей за 2022 год.

Также, как отмечает источник, Дробыш мог покинуть пост из-за финансовых трудностей. По их данным, на днях Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета звезды. Однако после ухода музыканта из компании бан сняли.

В марте Дробыш рассказал, что может подать в суд на певицу Настю Крайнову. По словам композитора, экс-вокалистка музыкального коллектива «Тутси» около 13 лет назад ушла из группы и начала сольную карьеру, однако продолжает исполнять на выступлениях композиции «Тутси».

Крайне заявила, что не боится судов с Дробышем. Певица отметила, что тоже является правообладателем смежных прав, потому что ее голос на всех аранжировках, на всех носителях. Артистка уточнила, что рассмотрит предложения продюсера о сотрудничестве.

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