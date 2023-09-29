Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Равшана Куркова рассказала о работе с токсичными режиссерами

Актриса Куркова заявила, что впадает в ступор в тяжелой обстановке на съемках

close
100%
Фотограф Глеб Лоскутов, пресс-служба INSIDEPROMOTION

Актриса Равшана Куркова ответила на вопрос о работе с токсичными режиссерами. Своим опытом она поделилась в беседе с изданием Nuself.

«Мне повезло — с откровенно токсичными, агрессивными, неадекватными я не работала, и надеюсь избежать этого в будущем. Есть люди, которые могут находиться и нормально функционировать в тяжелой обстановке, но я к ним не отношусь, впадаю в ступор», — рассказала она.

По словам Курковой, она предпочитает экономить силы в подобных ситуациях.

«Если тратить колоссальное количество энергии на самозащиту и психологическое выживание, это обязательно скажется на результате труда, а я ценю время, силы и свой внутренний баланс», — сказала актриса.

Также Куркова рассказала о «скучной» жизни с двумя детьми. Звезда призналась, что хорошо высыпается с маленькими сыном и дочерью.

Ранее звезда «Однажды в России» показала своего повзрослевшего сына.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях