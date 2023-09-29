Анастасия Костенко оправдалась за выбор голого платья для беременной фотосессии

Модель Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оправдалась перед фанатами за откровенное платье для фотосессии, которая была приурочена к четвертой беременности жены Дмитрия Тарасова.

«Я в прошлом модель и работала за границей. Как обычно бывает: модели дали одежду, накрасили и собрали так, как это видит фотограф. Я так и привыкла работать. Мои подруги-фотографы знают, что обычно я никогда не говорю, что я хочу. Просто прошу что-то нежное или что-то дерзкое», — пояснила Костенко.

Она подчеркнула, что старается воспитывать детей в духе самовыражения, не запрещая им одеваться, как они сами захотят. Костенко похвасталась, что ее дети уважают выбор в одежде других людей и никогда не позволят себе открыто раскритиковать стиль человека.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. Недавно звездная пара сообщила, что ждет четвертого ребенка.

Ранее Слава обругала матом Хайдарова и Киркорова и пригрозила рассказать о них «грязь».