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Кузя из «Универа» получил штраф за езду на самокате

Актер Виталий Гогунский заплатил 500 рублей за езду на самокате по дороге

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Пресс-служба Виталия Гогунского

Актер Виталий Гогунский, известный по роли студента Кузи в сериале «Универ», в разговоре с mk.ru признался, что был оштрафован за езду на самокате по проезжей части.

«Была ситуация, когда я выехал на проезжую часть, и представитель закона оштрафовал меня на 500 рублей. Потому что ездить можно только по специально отведенным дорожкам или тротуарам. Так что, дорогие пешеходы, если вдруг вас смущает, что носятся эти сумасшедшие самокатчики, то простите, но по закону на самокате можно передвигаться только по пешеходной зоне», — отметил Гогунский.

Он также призвал пешеходов быть более терпимыми и толерантными к тем, кто предпочитает передвигаться по городу на самокате. Артист отметил, что на этом транспортном средстве нередко ездит его коллега по сериалу «Универ» Анна Хилькевич. По словам Гогунского, чаще всего он передвигается внутри третьего транспортного кольца именно на самокате, так как живет в центре Москвы.

«Езжу на самокате в наушниках, гоняю! Слава богу, что мы не во Франции, а в России живем. Лишний раз радуюсь этому факту. Ну, запретят — не буду пользоваться. Пока разрешено», — резюмировал актер.

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