Директор Театра им. Вахтангова рассказал, как уберечь «Принцессу Турандот» от вандалов

Фонтан у Вахтанговского театра в Москве «Принцесса Турандот», который накануне снова пострадал от решивших забраться на него вандалов, может защитить установленная вокруг него решетка. Об этом kp.ru сказал директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Если бы скульптурная композиция принадлежала театру, мы бы давно установили вокруг бордюра кованую изгородь в стиле скульптуры Александра Бурганова, дабы закрыть доступ к Принцессе Турандот «пылким юношам» без царя в голове», — сказал он.

Директор культурного учреждения также отметил, что на вандалов написали заявление в полицию. По его словам, помимо двух случаев в этом сентябре, памятник уже подвергался нападениям.

«А уж летом чего только не происходило: в фонтане народ и купался, и стирал белье… Да и раньше хулиганы нападали на памятник. Оторвали Турандот мизинец, веер выломали из рук… Все эти акты вандализма — результат слишком легкого доступа к памятнику», — считает Крок.

Накануне глава «Гормоста» Юрий Иванков отмечал, что компании придется во второй раз за месяц ремонтировать фонтан из-за нетрезвых прохожих, залезающих на него и падающих вниз. Новый вандал забрался на памятник в ночь на 28 сентября и упал в воду, отломав часть скульптуры. Однако обносить объект забором, по словам Иванкова, не планируется.

9 сентября на «Принцессу Турандот» залез 23-летний москвич. После падения он был госпитализирован с переломами. Свой поступок молодой человек назвал глупостью.

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву.