Стала известна дата переговоров между хирургом Хайдаровым и недовольными пациентками

Переговоры между звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, его пациентами и клиниками пройдут 1 октября по соглашению всех сторон. Об этом kp.ru рассказала адвокат пострадавших Елена Сенина.

По ее словам, процедура медиации позволит решить конфликт до суда на основе добровольного согласия и сотрудничества.

«С представителями клиник и Хайдаровым достигнута договоренность о проведении первой встречи по медиации — в воскресенье, 1 октября в 12 часов дня. Лица, имеющие претензии к клиникам GMTClinic, «Олимп Клиник, IQ Plastique и Хайдарову, прилетят с разных уголков страны, оставив дом и работу, потратив деньги, чтобы встретиться «глаза в глаза». Моя команда готова к переговорам. Мы настроены конструктивно. Впрочем, как и всегда», — сказала Сенина.

26 сентября Елена Сенина говорила, что получила согласие на проведение процедуры медиации. Документ Сениной подписали гендиректора клиник «Олимп Клиник», «ДжиЭмТи», «Ай Кью Пластик», а также сам хирург Хайдаров.

Напомним, что в июле певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее Хайдаров объяснил, почему согласился на предложение о переговорах.