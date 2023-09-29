На Ивлееву подали в суд за мат и эстетический дискомфорт

На блогера Настю Ивлееву подали в суд и потребовали с нее 1 миллион рублей за эстетический дискомфорт при просмотре ее видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 38-летняя жительница Челябинска по имени Мария посмотрела 84 ролика Ивлеевой и осталась недовольна большим количеством мата и жаргонизмов. Она решила потребовать с блогера 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации. Более того, россиянка потребовала удалить ролики Ивлеевой, чтобы те не развращали молодежь.

Накануне активисты из организации «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой блокировать контент, пропагандирующий курение среди детей. По данным издания, причиной негодования общественников оказался контент, который публикует блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Ивлееву хотят привлечь по статье 16 КоАП РФ «Запрет рекламы и стимулирования продажи табака, табачных изделий или никотинсодержащей продукции...»

Ранее Эдуард Бояков предсказал возвращение Урганта в эфир российских телеканалов.