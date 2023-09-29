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На Ивлееву подали в суд за мат и эстетический дискомфорт

С блогера Насти Ивлеевой захотели взыскать миллион рублей за мат в роликах

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На блогера Настю Ивлееву подали в суд и потребовали с нее 1 миллион рублей за эстетический дискомфорт при просмотре ее видео. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 38-летняя жительница Челябинска по имени Мария посмотрела 84 ролика Ивлеевой и осталась недовольна большим количеством мата и жаргонизмов. Она решила потребовать с блогера 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации. Более того, россиянка потребовала удалить ролики Ивлеевой, чтобы те не развращали молодежь.

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Ранее Эдуард Бояков предсказал возвращение Урганта в эфир российских телеканалов.

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