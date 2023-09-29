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Ваня Дмитриенко выпустил романтический клип с дочерью Сергея Жукова

Певец Ваня Дмитриенко выложил клип с Ниной Жуковой

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Ваня Дмитриенко/YouTube

Певец Ваня Дмитриенко выложил на YouTube клип с дочерью Сергея Жукова на песню «Дыши», которая стала саундтреком к сериалу «Плакса».

Видеоролик сняли на морском побережье, Ваня Дмитриенко и Нина Жукова сыграли влюбленных: они обнимаются, гуляют по пляжу и отдыхают под солнцем.

По сюжету отец Маши (Ника Жукова) остается без работы, поэтому семья переезжает к бабушке в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке главной героине непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Енакаева) не в восторге от новенькой и травят девочку. Маша собирает музыкальную группу «Плакса», одним из членов коллектива стал Ваня Дмитриенко.

В каждом эпизоде сериала зрителей ждут эксклюзивные треки и полноценные клипы. «Будут два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и «Сектора Газа» и много моего материала. Мы записали двенадцать песен, которые в результате превратятся в альбом группы «Плакса», — рассказывал Жуков.

Ранее звезда детского «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной.

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