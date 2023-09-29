Израильские соседи Пугачевой назвали ее «сухонькой старушонкой» из-за изменений во внешности

Соседи Аллы Пугачевой по израильской вилле считают, что Примадонна выглядит как «сухонькая старушонка». Об этом пишет kp.ru.

«После отъезда в Израиль Алла Борисовна сильно сдала. Сейчас ее мало кто узнает. Жизнь на чужбине, похоже, окончательно добила певицу. Такое ощущение, что у нее попросту не осталось сил круглыми сутками поддерживать образ молодящейся пенсионерки», — пишут журналисты.

По данным СМИ, внешность Пугачевой изменилась в худшую сторону после эмиграции в Израиль. Теперь она не делает макияж и не носит украшений, Пугачева носит парик и выглядит старше своего возраста, пишет издание.

После переезда из России Галкин и Пугачева получили израильское гражданство и осели в пригороде Тель-Авива. Знаменитая артистка сопровождает детей Гарри и Лизу в школу и встречает их после занятий, в то время как Галкин на гастролях зарабатывает деньги. Близнецы учатся в одной из самых престижных частных школ Израиля «King Solomon». Обучение для двоих детей стоит 3,6 миллиона рублей в год.

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