Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда детского «Голоса» рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной

Певец Акмаль пожаловался, что Гагарина не хочет учитывать его пожелания

close
100%
РИА Новости

Певец и участник шоу «Голос.Уже не дети» Акмаль в интервью «СтарХиту» рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной.

«Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде. Было бы здорово, если бы наставники относились к проекту не как к чему-то принудительному», — пожаловался Акмаль.

Он уточнил, что при работе над вторым своим выступлением в рамках конкурса просил Гагарину учесть его пожелания. 19-летний певец подчеркнул, что имеет некоторый опыт на сцене, поэтому ему важно, чтобы наставница учитывала его вкус и мнение. При этом музыкант отметил, что остался доволен работой Гагариной, которая лично приезжала, чтобы помочь своим подопечным подтянуть вокальные данные.

«Отлично, меня приятно удивило то, что она приезжает на репетиции, помогает детям. Правда, иногда мне казалось, что это показушная помощь, мол, я тут не просто так… Несмотря на то, что с Полиной Сергеевной мы определенно сработались, у нас с ней были разногласия по поводу второго номера», — рассказал Акмаль.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о ролевых играх с Топаловым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях