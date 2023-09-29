Бывшая жена Гуфа пожаловалась на «безжалостные» попытки взлома соцсетей

Модель и блогерша Юлия Королева пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на хакеров.

Королева заявила, что ее аккаунт в социальных сетях «безжалостно» пытаются взломать и удалить.

«Так что, если вы меня потеряете, вероятнее всего, это дело чьих-то рук», — написала звезда.

Королева отметила, что старается не терять оптимизма. По мнению блогерши, трудности делают ее сильнее.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов (Гуф) рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

В сентябре Гуф заявил, что два месяца не следит за социальными сетями жены. Долматов не знает, что о нем писала Королева. Он отметил, что три года пытался убедить супругу вести себя скромнее в социальных сетях, однако для нее это были «пустые слова». Артисту «противно» смотреть Instagram модели. Рэпер уточнил, что «выдохнет», когда разведется.

Ранее Айза осудила бывшую жену Гуфа за любовь к «звону монет».