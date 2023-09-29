Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Охлобыстин сравнил себя с почтальоном Печкиным

Актер Иван Охлобыстин назвал себя вредным старикашкой

close
100%
Пресс-служба ТНТ

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с изданием Hello!, что у него много общего с персонажем почтальоном Печкиным из мультфильма «Простоквашино».

Охлобыстин заявил, что ведет себя как Печкин. По словам артиста, с возрастом он стал «вредным старикашкой», который постоянно предъявляет претензии молодежи.

«Самовыражаюсь почти как Печкин. Но, надо сказать, они не потакают моим капризам», — поделился звезда.

Охлобыстин озвучил почтальона Печкина в современном продолжении советских мультфильмов о Простоквашино. Премьера первого сезона проекта состоялась в апреле 2018 года.

Охлобыстин также отметил, что его герой помогал ему в воспитании детей.

«Как и все персонажи этого мультфильма, он отвлекал детей от меня — это дорогого стоит. За то время, пока они смотрят «Простоквашино» и другие мультфильмы, я успевал и сценарий написать, и в кино сняться, и по хозяйству что-то сделать. Это очень важно. И самое главное, что я был спокоен, пока они смотрели наши мультфильмы. Я понимал, что плохому они не научат», — заключил артист.

Ранее певица Татьяна Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях