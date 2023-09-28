В Минкульте ответили на слухи о сокращении программы «Пушкинской карты»

В Минкульте РФ ответили на слухи о сокращении программы «Пушкинской карты». Сообщение об этом опубликовала у себя в Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

Финансирование программы в 2024-2025 годах, заверила она, предусмотрено в полном объеме.

«Участники «Пушкинской карты», ребята с 14 до 22 лет, смогут приобретать входные билеты на все включенные в программу мероприятия в рамках суммы ежегодного пополнения — 5000 рублей. При необходимости, программа получит дополнительное финансирование», — объяснила Любимова.

В середине сентября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой расширить доступ к Пушкинской карте для детей с семи лет. Парламентарий отметила, что получает сообщения от родителей и учителей с просьбами расширить возраст получателей карты.

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