Анастасия Костенко объяснила, почему обрадовалась ОРВИ в начале беременности

Модель и блогер Анастасия Костенко в своем Telegram-канале пожаловалась на тяжелый токсикоз в начале четвертой беременности.

«Это был самый долгий токсикоз в моей жизни. Знаете такое чувство, когда очень плохо и знаешь, что легче будет, если стошнит, а не получается? Вот так со мной было уже на протяжении долгих дней. Меня мутило от всего — парфюм, диваны и кровати», — написала Костенко.

Она посетовала, что ей было некомфортно ни стоять, ни лежать. По словам супруги Дмитрия Тарасова, ей стало легче только после начала ОРВИ. Она заявила, что на фоне токсикоза состояние при инфекции стало для нее умиротворением и спокойствием.

Модель рассказывала в соцсетях, что познакомилась с футболистом, когда училась в университете. По ее словам, она не разрушала брак Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой и не стремилась выйти замуж за известного человека. Пара поженилась в 2018 году, у них трое детей: пятилетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. Недавно звездная пара сообщила, что они ждут четвертого ребенка.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, как выбирает кружки и секции для своих детей.