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Звездный адвокат рассказал, какой срок грозит Боне за мошенничество с фото

Адвокат Жорин: Боне может грозить до 10 лет тюрьмы за мошенничество

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом» заявил, что блогеру Виктории Боне может грозить до 10 лет тюрьмы за мошенничество.

«Ситуация для Бони достаточно тревожная, на мой взгляд, а признаки состава преступления есть. Формальные признаки. В зависимости от размера средств, которые были перечислены, это может быть мошенничество в особо крупном размере, и наказание за это грозит до десяти лет лишения свободы», — отметил Жорин.

Он уточнил, что под мошенничеством подразумевается завладение чужим имуществом или деньгами путем злоупотребления доверием. По его словам, в данном случае покупатели платного канала Бони ожидали увидеть ее лицо после пластики, но получили другое. При этом Жорин напомнил, что в последнее время блогеры перестали быть неприкасаемыми.

Боню обвинили в мошенничестве после того, как она отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции, за 1300 рублей. Телеведущая объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.

Ранее Слава Комиссаренко попытался найти новую девушку на концерте после скандала с женой-вебкамщицей.

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