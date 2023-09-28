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Никита Михалков рассказал, как помог Богатыреву создать образ при помощи слишком маленькой обуви

Режиссер Михалков признался, что заставил Богатырева поджимать пальцы на съемках

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков вспомнил, как подбирал образ для персонажа Юрия Богатырева в фильме «Незаконченная пьеса для механического пианино». Об этом пишет aif.ru.

«У него руки огромные, которые мы называли «верхние ноги». Придумали шляпу. Заказали ему ботинки, в которых ему нужно было поджимать пальцы, он стал плоскостопным. И роль «полетела», как только стал ходить по третьей позиции», — рассказал Михалков.

Режиссер убежден, что благодаря этому приему герой Богатырева в глазах зрителей выглядел «нежным, несчастным и обманутым, еще и с плоскостопием». При этом Михалков уточнил, что нельзя просто поджать пальцы и сразу стать отличным актером. Однако, по словам режиссера, в данном конкретном случае это пошло на пользу.

«Артист — это такой тонкий механизм, к которому нельзя подойти с совершенно одинаковыми мерками», — резюмировал Михалков.

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